Железногорский спорткомплекс «Факел» нуждается в модернизации

«Мы обсудили возможность восстановления и развития нефункционирующей базы “Факел”. Инвестиции в этот объект могли бы создать мощный спортивный комплекс вблизи Красноярска, пригодный для проведения сборов краевых сборных команд и повышения спортивного мастерства. Цель — максимально эффективно использовать эти ресурсы для развития детского спорта и формирования спортивного резерва. Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества — нужно, чтобы любые вложения средств были обоснованы и приносили максимальную пользу. Подобные спортивные центры уже существуют на юге, востоке и западе края, а центральный регион, благодаря близости к Красноярску, также нуждается в современном спортивном комплексе».