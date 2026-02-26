Железногорский спорткомплекс «Факел» нуждается в модернизации

В рамках выездного заседания комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды депутаты Заксобрания Красноярского края посетили спорткомлекс «Факел» в Железногорске. Здесь располагаются спортивно-оздоровительная база, физкультурно-спортивный центр и ледовый дворец, которые находится под управлением регионального центра спортивной подготовки. Объекты были построены еще в 80-е годы и сейчас нуждаются в капремонте. Сейчас деятельность базы приостановлена, а ледовый дворец нужно обновлять.
Как рассказал директор спорткомплекса Денис Луговик, объект очень нужен детским спортивным командам, ведь здесь тренируются и проводят соревнования юные хоккеисты и фигуристы из Железногорска, Сосновоборска и окрестных поселков.
«При условии модернизации “Факел” можно задействовать не только для спортивно-оздоровительной летней кампании, но и для проведения учебно-тренировочных мероприятий, сборов, официальных соревнований», — рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
По словам главы профильного комитета Александра Новикова, сейчас обсуждаются пути объединения потенциала государственной базы и современной частной спортивной инфраструктуры, поэтому должна быть тщательно проработана стратегия развития:
«Мы обсудили возможность восстановления и развития нефункционирующей базы “Факел”. Инвестиции в этот объект могли бы создать мощный спортивный комплекс вблизи Красноярска, пригодный для проведения сборов краевых сборных команд и повышения спортивного мастерства. Цель — максимально эффективно использовать эти ресурсы для развития детского спорта и формирования спортивного резерва. Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества — нужно, чтобы любые вложения средств были обоснованы и приносили максимальную пользу. Подобные спортивные центры уже существуют на юге, востоке и западе края, а центральный регион, благодаря близости к Красноярску, также нуждается в современном спортивном комплексе».
Отметим, что рядом с «Факелом» также находится лыжный комплекс «Воробьи», где недавно состоялся чемпионат России по спортивному ориентированию. Объект открылся в 2023 году и здесь находятся всесезонная трасса, 5 км лыжных трасс, судейская комната и зрительская трибуна.