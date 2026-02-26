На трассе М-5 в Башкирии проходят массовые проверки водителей

На федеральной трассе М-5 «Урал» в эти минуты проходят массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Башкирии организовали рейды на 1508-м километре в Иглинском районе и на 1376-м километре в Буздякском районе.