На трассе М-5 в Башкирии проходят массовые проверки водителей

На федеральной трассе М-5 «Урал» в эти минуты проходят массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Башкирии организовали рейды на 1508-м километре в Иглинском районе и на 1376-м километре в Буздякском районе.
В рамках тактики «сплошных» проверок полицейские останавливают все автомобили без исключения на заранее выбранных безопасных участках дороги. Мероприятия направлены на предотвращение аварий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, включая контроль за перевозкой детей.
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.