Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Башкирии проходят массовые проверки водителей

Госавтоинспекция остановит всех на участках в Иглинском и Буздякском районах.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-5 «Урал» в эти минуты проходят массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Башкирии организовали рейды на 1508-м километре в Иглинском районе и на 1376-м километре в Буздякском районе.

В рамках тактики «сплошных» проверок полицейские останавливают все автомобили без исключения на заранее выбранных безопасных участках дороги. Мероприятия направлены на предотвращение аварий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, включая контроль за перевозкой детей.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.