Парад из шести планет: 28 февраля узбекистанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление

Парад планет — это явление, при котором две и более планеты выстраиваются в одну линию или располагаются на небольшом угловом расстоянии друг от друга. Астрономы делят такие события на два типа. Малый парад включает до четырёх планет и может происходить примерно раз в год. Большой парад — когда сближаются пять и более планет — наблюдается значительно реже, примерно раз в 18−20 лет.