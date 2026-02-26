Парад из шести планет: 28 февраля узбекистанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление

Парад планет — это явление, при котором две и более планеты выстраиваются в одну линию или располагаются на небольшом угловом расстоянии друг от друга. Астрономы делят такие события на два типа. Малый парад включает до четырёх планет и может происходить примерно раз в год. Большой парад — когда сближаются пять и более планет — наблюдается значительно реже, примерно раз в 18−20 лет.
Существует и ещё более редкий вариант — парад всех восьми планет Солнечной системы. Такое событие происходит примерно раз в 170 лет.
В этот раз речь идёт о параде шести планет. В нём примут участие Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер. Наблюдать явление можно будет после захода Солнца со всех регионов страны.
Планеты займут около четверти небесной сферы, искать их следует в юго-западной части неба. Четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер — будут видны невооружённым глазом. Нептун и Уран из-за слабой яркости можно будет разглядеть только с помощью телескопа или бинокля.
После захода Солнца на юго-западном небе можно будет заметить растущую Луну и неподалёку от неё Юпитер. Уран окажется рядом с Плеядами — хорошо заметным звёздным скоплением, которое легко различимо в тёмную ночь.
Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий будут расположены особенно близко друг к другу. Однако из-за того, что они находятся сравнительно низко над горизонтом, для наблюдения лучше выбрать возвышенное место с открытым западным горизонтом, не перекрытым зданиями.
Учёные подчёркивают, что подобные астрономические явления не влияют на судьбу человека и не имеют отношения к различным прогнозам и суевериям. Это естественные процессы, которые можно точно рассчитать заранее. Поэтому парад планет стоит воспринимать не как повод для тревоги или мистических трактовок, а как редкую возможность увидеть красоту космоса собственными глазами.