Как нотариус обеспечит законность избрания директора

К сожалению, в отношении некоммерческих организаций достаточно часто бывают ситуации, когда документы «не в порядке». Иногда это вызвано недобросовестными мотивами, но чаще причиной является юридическая неосведомленность. В последнем случае целесообразно обратиться к нотариусу еще на стадии подготовки собрания, нотариус проконсультирует организаторов собрания, подскажет как лучше зафиксировать кворум и явку на собрании, ответит на другие вопросы. Подобные консультации у нотариуса являются бесплатными, поскольку законом установлена обязанность нотариуса оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.