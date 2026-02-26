Ричмонд
В Ростовской области озвучили итоги «земских» программ

В Ростовской области 150 педагогов работают по программе «Земский учитель».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на заседании правительства области обсудили кадровые вопросы, в частности, речь шла о ситуации в сельской местности. Сегодня в области действуют программы, призванные усилить кадры в небольших населенных пунктах. Так, с 2012 года работает проект «Земский доктор», а с 2018 — «Земский фельдшер». Всего в рамках программ работу получили 1611 человек, из которых более 1300 — врачи.

«Земский учитель» функционирует в регионе шесть лет. За это время трудоустроены 150 педагогов.

В правительстве области напомнили, что в прошлом году на Дону стартовал проект «Земский работник культуры», а в этом — «Земский тренер».

Оценивая работу по выполнению земских программ, губернатор Юрий Слюсарь сказал, что кадровая ситуация по-прежнему непростая, особенно напряженной она остаётся в здравоохранении.

остается достаточно непростой. А в здравоохранении — наиболее острая.

— Дефицит врачей и среднего медперсонала был и остаётся наиболее высоким. Здравоохранение — один из приоритетов, которому надо уделять особое внимание, — отметил губернатор.

