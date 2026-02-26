В Ростовской области озвучили итоги «земских» программ

В Ростове на заседании правительства области обсудили кадровые вопросы, в частности, речь шла о ситуации в сельской местности. Сегодня в области действуют программы, призванные усилить кадры в небольших населенных пунктах. Так, с 2012 года работает проект «Земский доктор», а с 2018 — «Земский фельдшер». Всего в рамках программ работу получили 1611 человек, из которых более 1300 — врачи.