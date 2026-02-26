Белорусы не получат дополнительный выходной в марте 2026 года. Подробности приводит Министерство труда и социальной защиты.
В первый месяц весны у белорусов окажется 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе и 26 — при шестидневной. Количество выходных и праздничных дней в марте окажется следующее: девять при пятидневке и пять — при шестидневке.
Однако в 2026 году белорусы останутся без дополнительного выходного в первый месяц весны. Это связано с тем, что международный женский день попал 8 марта выпал на воскресенье.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.
Кстати, в Беларуси кондитерская фабрика выпустила лимитированные конфеты с шампанским.
Также власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске.