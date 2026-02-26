Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает в Москве опыт российских коллег

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает опыт российских коллег в Москве, сообщает пресс-служба комитета.
В частности, стороны обсуждают вопросы налогового контроля доходов блогеров и иных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет.
Отдельное внимание уделяют взаимодействию с медиасообществом в целях популяризации бренда налоговой службы, повышению открытости и укреплению доверия граждан.
Кроме того, российские налоговики представили практики внедрения сервисно-ориентированных подходов в работу налоговых органов, направленных на создание удобных услуг, понятных процедур и комфортного взаимодействия с налогоплательщиками.
«Обмен опытом позволит изучить лучшие решения и рассмотреть возможности их дальнейшего применения в деятельности налоговых органов Узбекистана», — говорится в сообщении.