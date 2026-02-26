ТАСС: Ежемесячно в ВСУ прибывают минимум 600 иностранных наемников

Около 600 иностранных наемников ежемесячно подписывают контракты с ВСУ. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные рекрутингового центра Foreign recruitment centre.
В публикации отмечается, что в настоящее время в Сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч иностранных добровольцев из 75 стран. Там также указали, что каждый месяц к ним присоединяются около 600 новых человек, заключающих контракты.
Кроме того, сообщается, что наибольшая потребность в иностранных наемниках наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.
Также дефицит таких специалистов зафиксирован в 23-й отдельной механизированной бригаде, 33-м отдельном штурмовом полку и 13-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, передает агентство.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в общей сложности в специальной военной операции на Украине в рядах ВСУ приняли участие наемники примерно из 60 стран. По его словам, в войсках преобладают представители Латинской Америки, стран Балтии, Польши и Африки.