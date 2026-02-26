Аферист из Приангарья оплачивал цветы для возлюбленной по поддельным чекам

В Заларинском районе Иркутской области полиция задержала 33-летнего местного жителя, который приобретал букеты в цветочных магазинах, предъявляя поддельные чеки об оплате.
Как сообщила сотрудница одного из магазинов, покупатель показал на телефоне подтверждение перевода за букет, однако деньги так и не поступили на счёт.
Проверка выявила, что мужчина неоднократно использовал один и тот же метод. Он заказывал цветы по телефону, приходил за ними лично и демонстрировал сфальсифицированный платёжный документ.
В одном случае размер фальшивого чека составил 3,5 тысячи рублей. Всего от его действий пострадали две торговые точки, а общий ущерб оценили в 6,5 тысячи рублей.
Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее в МВД РФ сообщили, что чаще всего на уловки мошенников попадают женщины высшим образованием.