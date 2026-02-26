В Иркутске в апельсинах и яблоках обнаружили опасных насекомых

В образцах апельсинов из Египта, грейпфрутов из Турции и яблок из Узбекистана оказались красная померанцевая щитовка и калифорнийская щитовка. Данные виды являются карантинными. Насекомые могут нанести вред растениям на посадочном материале, а для здоровья человека они безопасны. Поэтому фрукты допустили к продаже.