В Иркутске в апельсинах и яблоках обнаружили опасных насекомых

Фрукты допустили к продаже, потому то насекомые безопасны для здоровья человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На плодоовощной базе в Иркутске во фруктах обнаружили опасных насекомых. Как рассказали КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия, была осмотрена продукция из Краснодарского края, КНР, Республик Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

— Найденные плоды с повреждениями и следами карантинных организмов передали для исследования в лабораторию, — пояснили в ведомстве.

В образцах апельсинов из Египта, грейпфрутов из Турции и яблок из Узбекистана оказались красная померанцевая щитовка и калифорнийская щитовка. Данные виды являются карантинными. Насекомые могут нанести вред растениям на посадочном материале, а для здоровья человека они безопасны. Поэтому фрукты допустили к продаже.