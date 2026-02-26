В Башкирии стоимость фиксированного набора товаров превысила 24 тысячи рублей

В январе 2026 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии превысила средний показатель по Приволжскому федеральному округу. На одного жителя республики в месяц приходится 24 397 рублей, что на 2,7 процента больше, чем в декабре прошлого года (23 746 рублей), сообщает Башстат. Для сравнения, в среднем по России этот набор оценивается в 26 106 рублей, а по ПФО — в 23 543 рубля.