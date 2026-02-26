В Башкирии стоимость фиксированного набора товаров превысила 24 тысячи рублей

В январе 2026 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии превысила средний показатель по Приволжскому федеральному округу. На одного жителя республики в месяц приходится 24 397 рублей, что на 2,7 процента больше, чем в декабре прошлого года (23 746 рублей), сообщает Башстат. Для сравнения, в среднем по России этот набор оценивается в 26 106 рублей, а по ПФО — в 23 543 рубля.
Среди регионов округа дороже всего фиксированный набор обходится жителям Пермского края (25 742 рубля), Удмуртии (24 513 рублей) и Нижегородской области (24 422 рубля). Башкирия занимает четвертое место. Самые низкие показатели — в Саратовской области, где стоимость набора составляет 22 324 рубля.
Фиксированный набор включает минимальный перечень продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизнеобеспечения человека, и используется статистическими ведомствами для сравнительного анализа цен и уровня жизни в регионах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.