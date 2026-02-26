Ричмонд
Во Владивостоке за февраль на штрафстоянку эвакуировали 167 машин

С начала года число эвакуированных достигло 374.

Источник: Аргументы и факты

Муниципальная служба эвакуации Владивостока подвела итоги февраля 2026 года. За месяц на специализированную штрафстоянку переместили 167 автомобилей, владельцы которых нарушили правила дорожного движения. Работа ведётся совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

Как сообщили в предприятии «Содержание городских территорий» («СГТ»), основной причиной вызова эвакуаторов остаётся оставление транспорта в неположенном месте. В последние дни автомобили увозили с улиц Сельской, Зелёного бульвара, проспекта Красного Знамени, а также Русской, Адмирала Фокина, Верхнепортовой и Пушкинской.

Эвакуация проводится строго по заявкам сотрудников ГАИ и в полном соответствии с регламентом. Водителям напоминают, что помимо штрафа за нарушение правил парковки им придётся оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на спецстоянке.

С начала 2026 года городская служба переместила на штрафстоянку уже 374 автомобиля.