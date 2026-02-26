Во Владивостоке за февраль на штрафстоянку эвакуировали 167 машин

Муниципальная служба эвакуации Владивостока подвела итоги февраля 2026 года. За месяц на специализированную штрафстоянку переместили 167 автомобилей, владельцы которых нарушили правила дорожного движения. Работа ведётся совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
Как сообщили в предприятии «Содержание городских территорий» («СГТ»), основной причиной вызова эвакуаторов остаётся оставление транспорта в неположенном месте. В последние дни автомобили увозили с улиц Сельской, Зелёного бульвара, проспекта Красного Знамени, а также Русской, Адмирала Фокина, Верхнепортовой и Пушкинской.
Эвакуация проводится строго по заявкам сотрудников ГАИ и в полном соответствии с регламентом. Водителям напоминают, что помимо штрафа за нарушение правил парковки им придётся оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на спецстоянке.
С начала 2026 года городская служба переместила на штрафстоянку уже 374 автомобиля.