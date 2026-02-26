Несостыковка в показаниях свидетелей появилась в деле Усольцевых

Почти пять месяцев назад в тайге Красноярского края исчезли супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их 5-летняя дочь. Следствие считает, что с семьей произошел несчастный случай, однако часть людей допускает криминальную версию. Среди них Александр Тушинский, который следит за ситуацией и ведет посвященное поискам сообщество.
Он рассказал, что заинтересовался историей, так как живет недалеко от места исчезновения. По его словам, сначала он просто следил за поисками, но из-за большого количества противоречивой информации решил создать группу, чтобы собирать проверенные данные. Тушинский признался, что изначально чувствовал, что поиски могут затянуться.
Он напомнил, что вокруг этой истории появилось много спекуляций, что мешает расследованию и причиняет боль родственникам. По его словам, некоторые журналисты брали гипотезы из обсуждений и выдавали их за факты, а после появления обвинений в адрес Сергея Усольцева он удалил подобных участников из сообщества.
Тушинский сообщил, что многие участники группы склоняются к версии о криминале из-за несостыковок. Он выразил сомнение в данных о месте сигнала телефона и указал на противоречивые показания последней свидетельницы. По его мнению, часть информации могла быть скрыта, а исчезновение семьи могло быть связано с конфликтом во время возможной встречи.
— Мы также считаем, что местная жительница Лидия Корчагина — последняя, кто видел Усольцевых, — вероятнее всего, лукавит. Следователям она говорила, что семья пошла в сторону Буратинки, а соседям — что в обратную. Еще, по словам местных, она рассказывала, что была тогда не одна, а с мужем, который даже разговаривал с Усольцевыми, — отметил Тушинский, его слова приводит «МК».
Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски семьи начались на следующий день, в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.