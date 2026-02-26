Предложен экологичный метод синтеза лекарств

Как пояснили в Минобрнауки, основой для сотен современных лекарств является соединение молекул азолов с фенолами. Но традиционные методы требуют использования агрессивных реагентов и токсичных органических растворителей, что часто приводит к образованию нежелательных побочных продуктов. Исследовательская команда под руководством профессора Центра медицинской химии ТГУ Виталия Осянина предложила соединить два доступных и стабильных вещества — гидроксибензиловый спирт и азол — методом нагрева до 160−165 градусов. При нагревании спирт теряет молекулу воды и превращается в активную частицу, которая соединяется с азолом. В результате получается нужное вещество, а единственным побочным продуктом остается вода.