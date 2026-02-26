Предложен экологичный метод синтеза лекарств

САМАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые университетов Самары и Тольятти разработали метод производства лекарств без агрессивных и токсичных компонентов, основанный на нагреве веществ. Таким образом можно создать аналоги лекарств для борьбы с раком, грибковыми и бактериальными инфекциями, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали экологичный метод синтеза, который может быть использован при получении потенциальных лекарственных препаратов. Созданный ими при поддержке гранта Российского научного фонда подход позволяет получать сложные молекулы без применения токсичных растворителей и катализаторов», — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минобрнауки, основой для сотен современных лекарств является соединение молекул азолов с фенолами. Но традиционные методы требуют использования агрессивных реагентов и токсичных органических растворителей, что часто приводит к образованию нежелательных побочных продуктов. Исследовательская команда под руководством профессора Центра медицинской химии ТГУ Виталия Осянина предложила соединить два доступных и стабильных вещества — гидроксибензиловый спирт и азол — методом нагрева до 160−165 градусов. При нагревании спирт теряет молекулу воды и превращается в активную частицу, которая соединяется с азолом. В результате получается нужное вещество, а единственным побочным продуктом остается вода.
Преимущество метода заключается в экологичности. Для очистки готового вещества достаточно перекристаллизации из обычного этилового спирта. «Наш подход закладывает основу для более экологичного фармацевтического производства будущего. С помощью этого метода можно получать сложные и ценные молекулы, следуя главным принципам природы и современного устойчивого развития, — эффективно и без отходов», — приводятся слова Осянина.
Ученые продемонстрировали универсальность предложенного метода — он работает с разными азолами. Поскольку азольные фрагменты входят в состав противоопухолевых, противогрибковых, противовирусных и противовоспалительных средств, то подход применим для создания огромной библиотеки биологически активных соединений. Результаты работы опубликованы в научном журнале Tetrahedron Green Chem, который публикует значимые достижения ученых в области «зеленой» химии.