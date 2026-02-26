«Концерты и выставка»: в Калининграде пройдёт Неделя королевского кота

В Калининграде пройдёт Неделя королевского кота. Праздничные мероприятия организуют с 1 по 14 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале Музея Мирового океана.
В городе организуют концерты детских школ искусств и выставку декоративно-прикладного творчества. Тема экспозиции — «Все кошки в гости к нам!».
Программа мероприятий.
1 марта, 12:00 — открытие Недели королевского кота, концерт ДШИ имени Шопена;
4 марта, 12:00 — концерт ДМШ имени Глинки.
5 марта, 15:00 — концерт ДМШ имени Глиэра;
6 марта, 15:00 — концерт ДМШ имени Шостаковича;
12 марта, 17:00 — концерт ДШИ «Гармония»;
14 марта, 12:00 — закрытие Недели королевского кота. Подведение итогов, награждение.
«Приглашаем мастеров народного творчества к участию в выставке и предлагаем создать произведения, в которых можно отразить следующие темы: кошки и коты — гости Калининградской области в национальных костюмах народов России, коты-переселенцы, поздравления прусскому коту — жителю Калининграда, кошачьи гости на фоне калининградских достопримечательностей», — рассказали организаторы.
Музей принимает одно произведение от автора, а от детского коллектива — не более пяти. Рисунки и работы без этикеток приносить нельзя.
Участники должны подписать работы, указать автора, возраст, название, материал, контактные телефоны, название организации и руководителя проекта. Произведения принимают до 26 февраля. Принести их можно в Королевские ворота с 11:00 до 18:30 со среды по воскресенье.
0+