Красноярцы смогут встретиться с известными фигуристами — Евгенией Медведевой и Ильей Авербухом

Илья Авербух встретится с горожанами 27 февраля в 19:30 в конгресс-холле СФУ. Тема встречи — «Проекты, которые меняют жизнь». А Евгения Медведева выступит 1 марта в 20:00. Она расскажет, как вера в себя и упорство помогают достигать вершин.