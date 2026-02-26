Красноярцы смогут встретиться с известными фигуристами — Евгенией Медведевой и Ильей Авербухом

Илья Авербух встретится с горожанами 27 февраля в 19:30 в конгресс-холле СФУ. Тема встречи — «Проекты, которые меняют жизнь». А Евгения Медведева выступит 1 марта в 20:00. Она расскажет, как вера в себя и упорство помогают достигать вершин.
Количество мест ограничено, участие возможно только по предварительной регистрации.
Фестиваль объединит около 3 тысяч студентов из 500 образовательных организаций. Программа включает соревнования по 27 видам спорта, включая футбол на снегу, волейбол, киберспорт, спортивное программирование и гонки дронов, сообщили Gornovosti.ru.16+