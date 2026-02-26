В Петербурге на льду канала нашли аллею славы участников Олимпиады из РФ

Импровизированная аллея славы российских спортсменов, которые приняли участие в зимних Олимпийских играх в Италии, появилась на льду канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, свидетельствуют кадры, которые были опубликованы в Сети.
Очевидцы заметили на поверхности льда прозрачные кубы со звёздами, в которых по отдельности указаны имена 13 атлетов из РФ. В частности, они посвящены фигуристу Петру Гуменнику, ски-альпинисту Никите Филиппову, конькобежцам Анастасии Семеновой и Ивану Полежаеву. Рядом с местом, где вмонтированы эти кубы, находится храм Спаса на Крови. Информация об авторах акции пока не поступала.
Напомним, Олимпиада в Италии проводилась с 6 по 22 февраля. Местами для соревнований были выбраны Милан и Кортина-д Ампеццо. Атлеты из РФ выступали на ОИ-2026 в нейтральном статусе.
Ранее журналист британской газеты The Times Оуэн Слот написал, что российские спортсмены могут получить возможность выступить под национальным флагом на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Он считает, что теперь такой сценарий выглядит неизбежным.