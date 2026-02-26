В Петербурге на льду канала нашли аллею славы участников Олимпиады из РФ

Очевидцы заметили на поверхности льда прозрачные кубы со звёздами, в которых по отдельности указаны имена 13 атлетов из РФ. В частности, они посвящены фигуристу Петру Гуменнику, ски-альпинисту Никите Филиппову, конькобежцам Анастасии Семеновой и Ивану Полежаеву. Рядом с местом, где вмонтированы эти кубы, находится храм Спаса на Крови. Информация об авторах акции пока не поступала.