В Приморье заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

С 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировано уменьшение числа заболевших ОРВИ и гриппом на 3,73% по сравнению с предыдущей неделей. Болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме: стационарное лечение требуется лишь одному проценту от общего числа заразившихся.