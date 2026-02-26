Ричмонд
В Приморье заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Показатели пошли вниз во всех возрастных группах.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае зафиксировано снижение уровня заболеваемости респираторными инфекциями. Показатели пошли вниз во всех возрастных группах.

С 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировано уменьшение числа заболевших ОРВИ и гриппом на 3,73% по сравнению с предыдущей неделей. Болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме: стационарное лечение требуется лишь одному проценту от общего числа заразившихся.

Основной причиной обращений к врачам остаются не гриппозные вирусы. Чаще всего у пациентов находят риновирусы и аденовирусы. Что касается гриппа, то зарегистрированы лишь единичные случаи заражения штаммом А (H3N2).

Массового закрытия школ и детских садов нет, но, чтобы не допустить распространения инфекций, в 17 детских садах и двух школах временно приостановили занятия в отдельных группах и классах.