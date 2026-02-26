Минские гигиенисты наказали магазин за найденный там «сюрстремминг»

— Срок до 27.02.2026. Хранится у меня в хорошем холодильнике — все условия хорошие. Ну, тухлятина. Продают тухлятину. Это уже, кстати, не первый раз… Прям воняет. Ну, знаете, как тухлая рыба, — говорит житель Минска.