Минские гигиенисты наказали магазин за найденный там «сюрстремминг». Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Минчанин опубликовал видео в TikTok с куском радужной форели от одного из производителей, который приобрел в магазине на улице Маяковского, 6. Он заметил, что приобрел рыбу по акции.
— Срок до 27.02.2026. Хранится у меня в хорошем холодильнике — все условия хорошие. Ну, тухлятина. Продают тухлятину. Это уже, кстати, не первый раз… Прям воняет. Ну, знаете, как тухлая рыба, — говорит житель Минска.
В комментариях к видео многие из пользователей рассказали про опыт покупки испорченной рыбы.
«Это сюрстремминг (сельдь с резким запахом. — Ред.) — ты не понял», — пошутил один из пользователей.
Специалисты центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района в отношении магазина провели проверку. Были отобраны пробы пищевой продукции для исследования. В результате заявление минчанина подтвердились.
В центре уточнили, что по обнаруженным нарушениям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения руководству магазина выдадут требование, касающееся устранения нарушений. И добавили, что ответственное должностное лицо привлекут к административной ответственности.
