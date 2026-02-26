«Лишился миллиона евро»: стало известно о финансовых потерях Михаила Пореченкова

Актер Михаил Пореченков известен своей активной поддержкой участников спецоперации, однако из-за своей патриотической позиции артист оказался под санкциями Евросоюза. Его коллега и друг Алексей Огурцов раскрыл финансовые потери Пореченкова из-за сложившейся ситуации.
По словам Огурцова, его друг больше не владеет недвижимостью за границей: имущество семьи актера находится под арестом. Причиной тому — помощь ВС РФ.
— Он лишился миллиона евро. У него был особняк в Испании за 700 тысяч. Его приватизировали, забрали. Это была первая тематика, когда с народным артистом так поступили. Он не въездной, у него все арестовано. И у жены то же самое, и у детей. Боятся, конечно, боятся, — заявил Алексей Огурцов в эфире шоу «Эмпатия Манучи».
До этого появилась информация, что певица Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза. По утверждению юристов, артистка может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам.
По данным СМИ, площадь одной из квартир артистки составляет 123,9 квадратных метра. Недвижимость находится всего в нескольких метрах от берега Рижского залива. Сейчас ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей.