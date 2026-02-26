В Ростове в конце рабочей недели сотни горожан останутся без электричества

В Ростове-на-Дону последние рабочие дни недели для жителей некоторых районов будут сопряжены с неудобствами. Дело в том, что из-за ремонта оборудования и технического обсдувания энергетики запланировано отключение света.
Так, в четверг, 26 февраля, обесточат лома, расположенные по следующим адресам: ул. Школьная 18−28, 15−29; ул. Горсоветская 70−88, 77−79; пер. Клавишный 5−13, 20−26; пер. Батайский 17−25, 24−28; ул. Волгодонская 1−21, 2−14; ул. Гризодубовой 1−19, 2−20, 21/59; ул. 2-я Круговая 16; ул. 3-я Круговая 1−21, 2−30; ул. Парижской Коммуны 53−69, 66−82; ул. Плеханова 85−87, 124−126; ул. Проселочная 7, 9А; просп. Стачки 155−181, ул. Красноармейская 202; просп. Соколова 53/182, просп. 40-летия Победы 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4.
Здесь света не будет с 9:00 до 17:00.
В пятницу, 27 февраля, жителям города отключат по таким адресам: ул. Радищева 13−71, 18−68; ул. 2-ая Комбайновская 1−25, 2−42; ул. Соединяющая 1−13, 2−22; ул. Коммунальная 1−39, 2−40; ул. Просвещения 23−73, 18−68; ул. Червонноармейская 1−23, 2−22; пер. Пожарный 1−19, 2−18; пер. Кецховели 1−31, 2−24; пер. Горийский 1−15, 2−50; ул. Веры Пановой 1−23, 2−32; ул. Металлургическая 68−110, 55−101; ул. Физкультурная 1−45, 2−48; ул. Активная 1−9, 2−16; ул. Образцовая 1−19; ул. 1-ая Пионерская 14−34; ул. 2-ая Пионерская 2−24; ул. 3-ая Пионерская 2−24, 1−23; ул. 1-ая Плановая 1−37, 2−48; ул. Автономная 19−21, 22−26; ул. Лянде 1−25, 2−22; ул. 2-я Плановая 1−21, 2−26; ул. Невельская 1−7, 2−12; ул. Полторацкого 77−85, 58−70; 1-я Кизитериновская 1−27, 2−18; ул. Новомосковская 30−46, 13−31; ул. 2-я Кизитериновская 1−29, 2−24; ул. 3-я Кизитериновская 1−39, 2−30; ул. Чкалова 54−94, 47−75; ул. Кировоградская 2−30, 9−19; ул. Ляпидевского 2−12; ул. Леваневского 33−39; ул. Железнякова 1−7, 2−10; ул. Воровского 20/12.
На этих улицах света не будет с 9:00 до 17:00.
