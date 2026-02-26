Бандиты убили в Бразилии известного актера Феррейру на глазах у его детей

Ранее силовики ликвидировали лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Он входил в список самых разыскиваемых преступников, а в США, куда его картель поставлял наркотики, обещали за поимку бандита награду в 15 миллионов долларов. После убийства Эль Менчо в Мексике начались массовые беспорядки с перестрелками, поджогами и убийствами. Кем был Эль Менчо и кто может стать его преемником, разбиралась «Вечерняя Москва».