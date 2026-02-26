Бандиты убили в Бразилии известного актера Феррейру на глазах у его детей

В Бразилии убили театрального актера Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру, который занимался общественной деятельностью и выступал против преступности. Нападение произошло в городе Салвадор штата Баия. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает Need To Know.
Неизвестные подъехали к дому 33-летнего мужчины 23 февраля и открыли по нему огонь из автоматического оружия. Все произошло на глазах у его родителей и детей. Актер получил тяжелые ранения и умер, несмотря на помощь врачей. Полиция начала поиски нападавших.
Феррейра выступал в театральных труппах города и в 2025 году открыл бар, который стал популярным культурным местом района. Вместе с коллегами он ставил спектакли о жизни в неблагополучных районах и активно общался с местными жителями.
Друг актера Алан Кардосо рассказал, что у Феррейры было много планов, и он стремился помочь людям изменить свою жизнь. По его словам, они вместе работали над тем, чтобы больше людей смогли уйти от криминала, передает издание.
