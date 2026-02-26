Три двойни родились в Краснодарском крае за сутки. Из них две появились на свет в Сочи, а одна — в Краснодаре. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем telegram-канале.
Всего в регионе за сутки появился на свет 141 малыш. Это 76 мальчиков и 65 девочек.
В Краснодаре родились 74 ребенка, в Сочи — 18. Пополнение произошло в двух семьях Северского района. Столько же малышей родились в Ленинградском районе.
«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — пожелал семьям Евгений Филиппов.