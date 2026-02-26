Ричмонд
Красноярский ХК «Енисей» на выезде проиграл московскому «Динамо»

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:5.

Источник: Комсомольская правда

25 февраля красноярский «Енисей» на выезде проиграл «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:8.

В составе нашей команды мячи забросили: Всеволод Евсеев, Владимир Власюк, Сергей Ломанов (дважды) и Платон Кузьменко. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу москвичей.

— Первый тайм был провальный! Второй намного был лучше. Может быть, завтра будет уже другая игра, — сказал после матча Виталий Ануфриенко, главный тренер «Енисея».

Вторая встреча пройдет сегодня, 26 февраля.

Ранее мы писали, что красноярский «Сокол» на своей площадке переиграл «Югру» из Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.