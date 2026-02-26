Ричмонд
Омич предстанет перед судом за кражу 400 тысяч рублей из найденного кошелька

Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение по делу о присвоении чужих средств.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского округа Омска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже денежных средств в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел 15 ноября 2025 года. Обвиняемый нашел на земле возле автозаправочной станции портмоне, в котором находились документы и почти 400 тысяч рублей. Забрав наличные, мужчина скрылся с места происшествия. Позже он принес пустой кошелек с документами по адресу, указанному в бумагах, и оставил его возле подъезда владельца.

В ходе расследования сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемого. Похищенные денежные средства были изъяты из шкафа в его квартире. Несмотря на улики, мужчина не признал свою вину. Он заявил следствию, что не планировал распоряжаться украденным и якобы хотел вернуть деньги владельцу.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Решение о мере пресечения и виновности обвиняемого предстоит вынести суду.

