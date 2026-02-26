Омич предстанет перед судом за кражу 400 тысяч рублей из найденного кошелька

По версии следствия, инцидент произошел 15 ноября 2025 года. Обвиняемый нашел на земле возле автозаправочной станции портмоне, в котором находились документы и почти 400 тысяч рублей. Забрав наличные, мужчина скрылся с места происшествия. Позже он принес пустой кошелек с документами по адресу, указанному в бумагах, и оставил его возле подъезда владельца.