В Тайшете простятся с бойцом Александром Павлюк, который героически погиб на СВО

В Тайшете простятся с бойцом Александром Павлюк, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщает Тайшет24, после окончания девяти классов, Александр поступил в училище, где учился на тракториста. В 19 лет ушел служить в армию.
— 17 декабря 2023 года 23-летний парень добровольно ушёл «за ленточку». 22 января 2025 года погиб при выполнении боевого задания, — уточняется в сообщении.
У бойца осталась большая семья: сын, мать, братья и сестры. Жизнь Александра оборвалась, когда ему было 25 лет. Прощание защитником Отечества пройдёт 27 февраля в 12:00 в траурном зале «Небеса» в Тайшете.
