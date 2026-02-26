Ричмонд
Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин

Минтруда сказало, как белорусы будут работать 6 марта перед Днем женщин.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.

В ведомстве пояснили, что для белорусов, которые работают пять дней в неделю, сокращенного рабочего дня (речь идет про 6 марта) не будет. Все дело в том, что праздник выпадает на воскресенье в 2026 году. А правило работает только для дней, которые предшествуют праздничным.

В Минтруда также добавили, что для сотрудников, у которых шестидневная рабочая неделя, работу в субботу, 7 марта, будет сокращена на один час.

Ранее Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте.

Тем временем белорусы не получат дополнительный выходной в марте 2026 года.

А еще синоптики сказали, какой будет погода в Минске 26 февраля 2026 года: до −7 градусов и гололедица.