Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы, в субботу, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в первый день марта в Москве наступит оттепель с вероятностью ледяного дождя.
«Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью ноль — минус три градуса, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель, ноль — плюс три градуса», — рассказал Тишковец.