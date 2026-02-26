Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Тишковец рассказал, что оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Оттепель наступит в Москве в заключительный день зимы, в субботу, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в первый день марта в Москве наступит оттепель с вероятностью ледяного дождя.

«Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью ноль — минус три градуса, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель, ноль — плюс три градуса», — рассказал Тишковец.