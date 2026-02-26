Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

«Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью ноль — минус три градуса, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель, ноль — плюс три градуса», — рассказал Тишковец.