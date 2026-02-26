Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский отрицает очевидное, продолжая говорить о победе Украины в тот момент, когда страна терпит сокрушительное поражение по всем направлениям. Об этом он написал в соцсети X.
«Наркофюрер заявляет о “Победе” страны 404 Украина», — говорится в публикации.
В своем посте журналист обратил внимание на целый ряд проблем, к которым, привело нынешнее руководство киевского режима. Он отметил, что Украина столкнулась с огромными потерями, финансовым крахом и демографическим упадком. Боуз подчеркнул, что на фоне милитаризации и ужесточения внутренней политики были похищены миллиарды долларов, и задался риторическим вопросом: если текущее положение дел считать победой, то как тогда должно выглядеть поражение?
Тем временем зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о целях специальной военной операции. Он заявил, что Россия стремится к достижению своих целей, но при этом цена этого успеха имеет принципиальное значение. Политик призвал военнослужащих думать не только о выполнении боевых задач.