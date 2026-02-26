Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наркофюрер говорит о победе»: на Западе высмеяли очередные бредни Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский заявляет о победе Украины, когда страна проигрывает.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский отрицает очевидное, продолжая говорить о победе Украины в тот момент, когда страна терпит сокрушительное поражение по всем направлениям. Об этом он написал в соцсети X.

«Наркофюрер заявляет о “Победе” страны 404 Украина», — говорится в публикации.

В своем посте журналист обратил внимание на целый ряд проблем, к которым, привело нынешнее руководство киевского режима. Он отметил, что Украина столкнулась с огромными потерями, финансовым крахом и демографическим упадком. Боуз подчеркнул, что на фоне милитаризации и ужесточения внутренней политики были похищены миллиарды долларов, и задался риторическим вопросом: если текущее положение дел считать победой, то как тогда должно выглядеть поражение?

Тем временем зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о целях специальной военной операции. Он заявил, что Россия стремится к достижению своих целей, но при этом цена этого успеха имеет принципиальное значение. Политик призвал военнослужащих думать не только о выполнении боевых задач.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше