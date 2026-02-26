В своем посте журналист обратил внимание на целый ряд проблем, к которым, привело нынешнее руководство киевского режима. Он отметил, что Украина столкнулась с огромными потерями, финансовым крахом и демографическим упадком. Боуз подчеркнул, что на фоне милитаризации и ужесточения внутренней политики были похищены миллиарды долларов, и задался риторическим вопросом: если текущее положение дел считать победой, то как тогда должно выглядеть поражение?