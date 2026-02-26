Заболеваемость ОРВИ в конце февраля пошла на спад в Свердловской области

За неделю на Среднем Урале зарегистрировали 32 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 16 тысяч заболевших — жители Екатеринбурга. В структуре заболеваемости более 60% составляют дети.
По данным регионального Роспотребнадзора, этот показатель меньше, чем на прошлой неделе на 6% и ниже среднего многолетнего уровня на 12,5%.
«За неделю обследованы 1143 человека. Обнаружены сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы, вирусы гриппа и другие. Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с санитарным законодательством принимаются дополнительные противоэпидемические меры», — сообщили в ведомстве.