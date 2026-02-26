Ричмонд
В Омске на Волгоградской строится современный детсад с бассейном на 350 мест

Соцобъект возводит крупный застройщик за собственные средства.

Источник: Комсомольская правда

В жилом микрорайоне на Волгоградской продолжается активное строительство нового детского сада. Учреждение сможет принять 350 воспитанников. На текущем этапе строители занимаются армированием и бетонированием плит перекрытия второго этажа, параллельно возводя стены. Здание проекта трехэтажное.

Общая площадь объекта составит более 6 тысяч квадратных метров. Особенностью будущего детского сада станет наличие собственного плавательного бассейна. Полное завершение строительных работ запланировано на 2027 год.

Застройщик возводит дошкольное учреждение за счет собственных средств. Это осуществляется в рамках обязательств по обеспечению жилых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой. После строительства объект будет передан в муниципальную собственность.

