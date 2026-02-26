Россиянам напомнили о праве игнорировать звонки коллег

Сотрудник имеет право не отвечать на звонки руководства и коллег в нерабочее время. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
По ее словам, Трудовой кодекс четко определяет рабочее время — это период, когда сотрудник выполняет свои обязанности. Все остальное относится к личному времени.
Ганькина отметила, что сам по себе звонок или сообщение от работодателя не нарушает закон. Однако если рабочий день завершен, сотрудник вправе не отвечать.
Привлечение к работе вне графика возможно только в исключительных случаях и при соблюдении условий. Необходимо письменное согласие работника, официальное оформление — приказ или дополнительное соглашение — и повышенная оплата.
Эксперт уточнила, что обязанность быть на связи может быть прописана в трудовом договоре. Это касается специалистов IT-поддержки, работников экстренных служб, дежурных врачей и других профессий с особыми условиями труда. В таких случаях режим дежурства или ненормированный рабочий день должны быть оформлены официально.
Если сотрудник регулярно выполняет рабочие задачи после окончания смены, это должно быть закреплено документально или компенсировано — доплатой, дополнительными выходными или премией.
Ганькина добавила, что постоянная доступность может приводить к профессиональному выгоранию и снижению эффективности работы.
Читайте также: Россиянам напомнили условия назначения страховой пенсии.