В Казани создали теплообменную поверхность для энергетического оборудования

Новая конструкция позволяет повысить надежность работы и уменьшить габариты теплообменника.

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) с помощью 3D-моделирования разработали усовершенствованную теплообменную поверхность для энергетического оборудования. Новая конструкция позволяет повысить надежность работы и уменьшить габариты теплообменника, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

Секрет разработки в особой форме выемок, которыми покрыта поверхность теплообменника. «Для эффективной работы теплообменников в различных средах необходимо обеспечить интенсификацию теплообмена при равноценном или отстающем росте гидравлического сопротивления», — приводит пресс-служба слова профессора кафедры теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ Игоря Попова.

Ученые усовершенствовали геометрию так называемых «безотрывных» диффузорных выемок, которые обладают каплевидной формой с переменной кривизной донной части и боковых стенок. Донная часть выемок выполнена вогнутой и образована тремя плавно соединяющимися между собой входным, средним и выходным участками. Эта форма позволяет основному потоку газа обтекать поверхность безотрывно, снижая гидравлические потери. Для упрощения производства ученые предложили основные каплевидные и дополнительные сферические безотрывные выемки в одной матрице выполнять одинаковыми по форме и размеру и размещать с максимальной плотностью.

Экономический эффект от внедрения технологии оценивается в 15−20%. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.