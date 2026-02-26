В Казани создали теплообменную поверхность для энергетического оборудования

Ученые усовершенствовали геометрию так называемых «безотрывных» диффузорных выемок, которые обладают каплевидной формой с переменной кривизной донной части и боковых стенок. Донная часть выемок выполнена вогнутой и образована тремя плавно соединяющимися между собой входным, средним и выходным участками. Эта форма позволяет основному потоку газа обтекать поверхность безотрывно, снижая гидравлические потери. Для упрощения производства ученые предложили основные каплевидные и дополнительные сферические безотрывные выемки в одной матрице выполнять одинаковыми по форме и размеру и размещать с максимальной плотностью.