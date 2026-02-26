Ричмонд
Невозмутимого лыжника заметили на подтаявшем льду канала Грибоедова в Петербурге

Экстремал преодолел по неокрепшему покрову минимум несколько метров.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 25 февраля прохожие в центре Петербурга стали невольными очевидцами очередного экстремального эпизода. В объектив камер попал невозмутимый лыжник, который энергично двигался по льду канала Грибоедова. Об этом сообщил 78.ru.

— Он быстро орудовал палками и лыжами, двигаясь по льду и не обращая внимания на подтаявшую лыжню, — уточнил телеканал.

Буквально несколько дней назад еще одного любителя острых ощущений — школьника — заметили на Фонтанке. Правда, выбраться оттуда без помощи спасателей у него не получилось, поскольку у спуска на набережной образовалась промоина. Из ледового плена мальчика пришлось вызволять при помощи специального оборудования, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

Напомним, в Петербурге все еще действует запрет выхода на лед Невы, ее притоков, каналов и протоков. Горожан призвали не рисковать собой и быть осторожнее.