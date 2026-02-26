Невозмутимого лыжника заметили на подтаявшем льду канала Грибоедова в Петербурге

Буквально несколько дней назад еще одного любителя острых ощущений — школьника — заметили на Фонтанке. Правда, выбраться оттуда без помощи спасателей у него не получилось, поскольку у спуска на набережной образовалась промоина. Из ледового плена мальчика пришлось вызволять при помощи специального оборудования, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».