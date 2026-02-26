Омские каратисты завоевали пять наград на этапе Кубка России

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды», которые являлись этапом Кубка России. Турнир высокого уровня проходил с 19 по 24 февраля и собрал лучших спортсменов страны.
Воспитанники «Спортивной школы № 28» и «Спортивной школы № 30» Омска продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали пять наград различного достоинства. По итогам выступлений золотую медаль турнира завоевала Анна Ядыкина. Серебряным призером стал Семен Грачев.
Бронзовые награды вручены сразу трем спортсменам: Вячеславу Фильчикову, Добрыне Телегину и Александру Вышвыркину.
Тренерский состав и организаторы поздравляют призеров с успешным выступлением на престижном турнире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Кризис «Авангарда» не помешал Дамиру Шарипзянову обновить клубный рекорд в КХЛ.