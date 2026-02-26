Разработанные вузом Севастополя приборы впервые включили в Госреестр

В университете уточнили, что в отличие от работающих в пресной воде устройств буй «ПБ-21.05» ориентирован на агрессивную морскую среду, может фиксировать сразу несколько параметров, в том числе температуру воды, ее мутность. Прибор можно использовать даже для индикации разливов сточных вод и других инцидентов, если оснастить его дополнительными датчиками. Комплекс «Метеодозор» превосходит подобные ему устройства по числу параметров. Обычно один прибор фиксирует только один комплекс величин: например, метеоданные или концентрации различных веществ, а севастопольская разработка может делать это одновременно, и, более того, есть возможность легко оснастить его дополнительными датчиками измерения по запросу заказчика. Кроме того, комплекс обеспечен системой автономного питания.