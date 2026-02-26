Разработанные вузом Севастополя приборы впервые включили в Госреестр

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Измерительные комплексы, предназначенные для замера параметров в прибрежных водах и в воздушной среде, стали первыми разработками Севастопольского государственного университета, вошедшими в Государственный реестр средств измерений, это поможет им выйти на рынок в сфере экологического мониторинга, сообщили ТАСС в вузе.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что уровень коммерциализации научных разработок в России недостаточно высок, и его необходимо поднимать. При этом СевГУ — довольно молодой вуз, он образован после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и работа по выводу изобретений на рынок здесь по сравнению с многими университетами РФ только начата.
«Разработанные нашим коллективом метеорологический комплекс “Метеодозор”, который регистрирует параметры воздушной среды (включая качество воздуха), а также буй для мониторинга состояния прибрежных морских вод “ПБ-21.05” вошли в государственный реестр средств измерения Росстандарта. Это означает, что устройства полностью легализованы и признаны в РФ как средство измерения согласно описанию типа средства», — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории «Региональные климатические системы» Владислава Евстигнеева.
Ранее он сообщал ТАСС, что оба прибора являются импортозамещающими и, более того, аналогов разработанного в СевГУ буя на рынке сейчас нет. Евстигнеев отмечал, что это первые разработки СевГУ, которые прошли государственные испытания, были признаны соответствующими требованиям по точности измерений и были подготовлены для включения в Государственный реестр средств измерений. Обе разработки созданы в рамках стратегического проекта «Приоритет-2030».
В университете уточнили, что в отличие от работающих в пресной воде устройств буй «ПБ-21.05» ориентирован на агрессивную морскую среду, может фиксировать сразу несколько параметров, в том числе температуру воды, ее мутность. Прибор можно использовать даже для индикации разливов сточных вод и других инцидентов, если оснастить его дополнительными датчиками. Комплекс «Метеодозор» превосходит подобные ему устройства по числу параметров. Обычно один прибор фиксирует только один комплекс величин: например, метеоданные или концентрации различных веществ, а севастопольская разработка может делать это одновременно, и, более того, есть возможность легко оснастить его дополнительными датчиками измерения по запросу заказчика. Кроме того, комплекс обеспечен системой автономного питания.
«Такие устройства могут быть востребованы не только в существующей системе госмониторинга, но и многими организациями, для которых важна информация о состоянии окружающей среды или просто о погодных условиях — от нефтяных платформ на шельфе и аэродромов в арктической зоне до лодочных станций на море или альпинистских лагерей в горах», — подчеркнули в вузе.