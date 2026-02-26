Власти сказали, что 246 000 минчан отказалось от одной из услуг, касающейся ЖКХ. Подробности сообщает Минское городское жилищное хозяйство.
В ЖКХ заметили, что уже более 246 000 жителей Минска отказались от бумажного извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг, получая его на электронную почту. Благодаря этому, заметили в организации, удалось в месяц сэкономить 1355 килограммов бумаги и спасти 32 дерева.
Перейти на электронное извещение очень просто. Для этого минчанам нужно оформить заявление на сайте ЕРСЦ.бел, зайдя в раздел «Электронные извещения». Также для оформления можно обратиться и в расчетно-справочный центр по месту жительства.