Власти сказали, что 246 000 минчан отказалось от одной из услуг, касающейся ЖКХ

Власти раскрыли, от какой услуги, связанной с ЖКХ, отказалось 246 тысяч минчан.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, что 246 000 минчан отказалось от одной из услуг, касающейся ЖКХ. Подробности сообщает Минское городское жилищное хозяйство.

В ЖКХ заметили, что уже более 246 000 жителей Минска отказались от бумажного извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг, получая его на электронную почту. Благодаря этому, заметили в организации, удалось в месяц сэкономить 1355 килограммов бумаги и спасти 32 дерева.

Перейти на электронное извещение очень просто. Для этого минчанам нужно оформить заявление на сайте ЕРСЦ.бел, зайдя в раздел «Электронные извещения». Также для оформления можно обратиться и в расчетно-справочный центр по месту жительства.