В Курганской области арестовали четверых нападавших на охранника глэмпинга

В Курганской области четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
«Следственными органами СК России по Курганской области четверым мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 3 ст. 30, п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошёл в ночь на 24 ноября 2025 года в глэмпинге в Юргамышском районе. По версии следствия, фигуранты из хулиганских побуждений разгромили имущество на сумму свыше 290 тысяч рублей, а затем жестоко избили охранника, находившегося в одной из построек, с целью его убийства. Потерпевший сумел выжить благодаря сопротивлению и вмешательству прибывших полицейских.
Первоначально уголовное дело о хулиганстве возбудили органы внутренних дел, но позже оно было передано в производство Следственного комитета.
18 февраля 2026 года при поддержке Росгвардии и сотрудников УМВД по Курганской области в домах подозреваемых прошли обыски. Все четверо были задержаны и доставлены в Курган для проведения следственных действий.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются возможные другие эпизоды их противоправной деятельности.
