В Курганской области арестовали четверых нападавших на охранника глэмпинга

Инцидент произошёл в ночь на 24 ноября 2025 года в глэмпинге в Юргамышском районе. По версии следствия, фигуранты из хулиганских побуждений разгромили имущество на сумму свыше 290 тысяч рублей, а затем жестоко избили охранника, находившегося в одной из построек, с целью его убийства. Потерпевший сумел выжить благодаря сопротивлению и вмешательству прибывших полицейских.