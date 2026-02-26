В омских детских садах планируют создать список разрешённых игрушек

Кандидат педагогических наук и доцент кафедры дошкольной педагогики Московского педагогического государственного университета Ольга Никифорова прокомментировала, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Нормативная база, направленная на создание безопасной и развивающей среды в детских садах, уже сформирована и доказала свою эффективность. Новый перечень станет логическим продолжением этих документов, обеспечивая психологическую безопасность и гармоничное развитие детей.