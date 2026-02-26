В омских детских садах планируют создать список разрешённых игрушек

Министерство просвещения РФ анонсировало создание перечня игрушек и игр для детских садов, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию детей.
Как отметил министр Сергей Кравцов, такой системный подход обеспечит единое оснащение дошкольных учреждений по всей стране, наполнив образовательную среду материалами, которые знакомят детей с историческими личностями России, народными промыслами, культурными традициями и достижениями страны.
«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребёнка», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Он также добавил, что такие игрушки помогут детям лучше узнать об исторических деятелях России, культурных традициях и достижениях страны.
Кандидат педагогических наук и доцент кафедры дошкольной педагогики Московского педагогического государственного университета Ольга Никифорова прокомментировала, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Нормативная база, направленная на создание безопасной и развивающей среды в детских садах, уже сформирована и доказала свою эффективность. Новый перечень станет логическим продолжением этих документов, обеспечивая психологическую безопасность и гармоничное развитие детей.
В системе российского образования 2026 год объявлен Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на улучшение качества воспитания и развития детей, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.