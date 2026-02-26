Движение ограничат на метромосту в Нижнем Новгороде

Юрий Шалабаев также сообщил, что дополнительно выделено порядка 800 миллионов рублей на содержание и ремонт дорог. Средства направят в том числе на так называемый карточный ремонт — оперативное устранение аварийной ямочности. В ближайшее время специальная комиссия обследует городские дороги и составит адресный список объектов, куда войдут и участки, на которые жалуются нижегородцы.