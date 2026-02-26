Ричмонд
Движение ограничат на метромосту в Нижнем Новгороде

Здесь будет проводиться замена деформационных швов.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде планируется провести важные ремонтные работы на метромосту, где заменят деформационные швы. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы Нижнего Новгорода 25 февраля.

По словам градоначальника, в настоящее время департамент транспорта прорабатывает сроки проведения работ и схему ограничений движения. Основная задача — минимизировать неудобства для транспорта на время ремонта.

Кроме того, в планах городских властей отремонтировать участок Георгиевского съезда от площади Минина до Нижневолжской набережной. Протяженность объекта составит без малого один километр.

Мэр подчеркнул, что это далеко не полный перечень дорожных ремонтов в этом сезоне. Работы будут проводиться как в рамках национального проекта, так и по текущим потребностям.

Юрий Шалабаев также сообщил, что дополнительно выделено порядка 800 миллионов рублей на содержание и ремонт дорог. Средства направят в том числе на так называемый карточный ремонт — оперативное устранение аварийной ямочности. В ближайшее время специальная комиссия обследует городские дороги и составит адресный список объектов, куда войдут и участки, на которые жалуются нижегородцы.