Актёра расстреляли во дворе дома на глазах детей: преступников поймать так и не удалось

В бразильском городе Салвадор неизвестные преступники в упор расстреляли известного театрального актера. Трагедия произошла прямо во дворе его дома, на глазах у шокированных детей и пожилых родителей артиста. Информацию об этом распространило издание Need To Know.
Жертвой нападения стал 33-летний Мойсес Триндаде Барбоса Феррейра. Вечером 23 февраля киллеры подъехали к его дому и открыли стрельбу из автоматов. Мужчина получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда скорой помощи. В настоящий момент полиция штата Баия ведет розыск бандитов и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Погибший был хорошо известен в творческих кругах Салвадора и играл в нескольких театральных труппах. Год назад он открыл собственный бар, который быстро стал популярным местом встреч для горожан и центром культурной жизни района.
Коллеги вспоминают, что артист активно занимался общественной деятельностью. Вместе с единомышленниками он ставил спектакли о жизни в фавелах, а в своем блоге призывал к борьбе с криминалом. Его близкий друг Алан Кардосо рассказал, что у Мойсеса было множество планов, и он искренне пытался помочь людям выбраться из мира преступности.
Это не единственный громкий случай убийства знаменитости за последнее время. Ранее подобная трагедия произошла на Филиппинах, где жертвой киллеров стала финалистка конкурса красоты.
Там 32-летняя Луллет Джейн Рамило де Гусман, известная по участию в конкурсе «Мисс Земля Филиппины — 2013», была застрелена на глазах у своих троих детей. По данным следствия, 13 февраля женщина везла детей на машине, когда к ним подъехали двое мужчин на мотоциклах и хладнокровно расстреляли автомобиль. От полученных ранений модель скончалась на месте.