Актёра расстреляли во дворе дома на глазах детей: преступников поймать так и не удалось

Коллеги вспоминают, что артист активно занимался общественной деятельностью. Вместе с единомышленниками он ставил спектакли о жизни в фавелах, а в своем блоге призывал к борьбе с криминалом. Его близкий друг Алан Кардосо рассказал, что у Мойсеса было множество планов, и он искренне пытался помочь людям выбраться из мира преступности.