Тела туристов из Китая, погибших на Байкале, передали родственникам. Об этом КП-Иркутск сообщил источник, близкий к следствию. Напомним, 20 февраля 2026 года «буханка» с иностранными туристами провалилась под лед в районе мыса Саган Хушун. Тогда погибли семь пассажиров и 44-летний водитель из Малого Хужира. Спастись удалось только одному мужчине, который не был пристегнут ремнем безопасности в момент трагедии.