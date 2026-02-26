Тела туристов из Китая, погибших на Байкале, передали родственникам. Об этом КП-Иркутск сообщил источник, близкий к следствию. Напомним, 20 февраля 2026 года «буханка» с иностранными туристами провалилась под лед в районе мыса Саган Хушун. Тогда погибли семь пассажиров и 44-летний водитель из Малого Хужира. Спастись удалось только одному мужчине, который не был пристегнут ремнем безопасности в момент трагедии.
Также стало известно, что следователям удалось установить и задержать организатора нелегальных экскурсий.
— Подозреваемый координировал перевозчиков, распределял доходы, принимал заказы, получал крупные суммы, не соответствующие статусу неработающего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
35-летнего мужчину заключили под стражу до 20 апреля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».