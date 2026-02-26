Ричмонд
Уиткофф прибыл в Женеву

Представители США прибыли в Женеву для продолжения переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Женеву, где 26 февраля продолжатся переговоры.

Накануне сообщалось, что новая встреча Ирана и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта вокруг иранского ядерного проекта в Женеве состоится утром 26 февраля. Политики соберутся в диппредставительстве Омана в Швейцарии. Это будет третий по счету раунд консультаций иранцев и американцев.

СМИ сообщали, что переговоры по Украине в Женеве могут возобновиться уже 26 января, в четверг. Однако позже главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России состоится на следующей неделе. Российская сторона встречу не анонсировала.

Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по ситуации на Украине состоялись в Женеве 17−18 февраля. В первый день они продолжались около шести часов, во второй день встреча длилась чуть меньше — приблизительно два часа.

