Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская пара поженится на шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

Лилиана и Александр поборются за победу с бюджетом 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Влюбленная пара из Уфы стала участницей популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». 22-летняя Лилиана, работающая в фонде, и 23-летний Александр, который трудится водителем, познакомились еще в колледже и теперь готовятся к главному событию в своей жизни. На торжество в классическом стиле они планируют потратить 700 тысяч рублей, а особой изюминкой свадьбы станет подача праздничного торта.

По правилам проекта в каждом выпуске четыре невесты посещают свадьбы друг друга и оценивают организацию, наряды, меню и оформление. В финале участницы ставят баллы, и побеждает та, чья свадьба набирает наибольшее количество очков.

Премьерный выпуск с участием уфимской пары выйдет сегодня, 26 февраля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.