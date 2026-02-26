Уфимская пара поженится на шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

Влюбленная пара из Уфы стала участницей популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». 22-летняя Лилиана, работающая в фонде, и 23-летний Александр, который трудится водителем, познакомились еще в колледже и теперь готовятся к главному событию в своей жизни. На торжество в классическом стиле они планируют потратить 700 тысяч рублей, а особой изюминкой свадьбы станет подача праздничного торта.