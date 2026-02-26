Строймусор вместо газонов: почему Ташкент сам себя превращает в свалку

Накануне в соцсетях появился очередной показательный пример. Мужчина, вывозивший строительные отходы, просто остановился у обочины на Юнусабаде и начал выбрасывать их за ограждение. Логика, судя по всему, простая: если не видно с дороги — значит, как будто мусора и нет. А дальше «кто-нибудь уберёт».