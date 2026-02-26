Главные новости к утру 26 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 февраля 2026.
Глава Госдепа США оценил ход переговоров по Украине
Участникам переговорного процесса по разрешению украинского кризиса удалось сузить круг вопросов для обсуждения, однако оставшиеся все еще очень и очень сложные. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что две страны не «могут прийти к пониманию», как завершить конфликт.
Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесены на начало марта. Ранее планировалось, что встреча состоится в конце февраля. Место проведения очередного раунда переговоров не называется. Источник ТАСС сообщил, что стороны еще согласовывают локацию мероприятия.
МВД Кубы раскрыло подробности о задержанных диверсантах
Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в США, сообщило МВД республики. В ведомстве уточнили, что большинство из них имеют криминальное прошлое. Задержанные на катере под флагом США вторглись в воды Кубы и открыли стрельбу по пограничникам.
Вэнс пригрозил Ирану из-за ядерной программы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон настроен на дипломатическое разрешение ситуации с иранской ядерной программой, но готов и к другим вариантам. Он обвинил Тегеран в попытке восстановить ядерное оружие и рассказал о якобы имеющихся у американцев доказательствах, не представив их.
Венгрия обвинила Украину в превращении конфликта в бизнес-модель
Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он добавил, что Киев получает от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика, и призвал депутатов нацсобрания проголосовать за неучастие Венгрии в конфликте на Украине.