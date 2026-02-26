Главные новости к утру 26 февраля 2026 года

Участникам переговорного процесса по разрешению украинского кризиса удалось сузить круг вопросов для обсуждения, однако оставшиеся все еще очень и очень сложные. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что две страны не «могут прийти к пониманию», как завершить конфликт.