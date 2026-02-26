Ричмонд
«Охотник за головами» из России заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы

В Таиланде арестован 35-летний россиянин Сергей Хабаров, подозреваемый в вербовке жителей стран СНГ для работы в мошеннических колл-центрах, связанных с мафией Мьянмы. Об этом сообщает местная полиция.

Сергей выполнял роль «охотника за головами»: он обманом заманивал людей в Таиланд, откуда многих затем отправляли в фактическое рабство в лагеря на территории Мьянмы. Вместе с ним была задержана его местная девушка, работавшая в элитном массажном салоне. По версии следствия, она помогала бойфренду в его деятельности.

За полгода парочка заработала около 3 миллионов рублей. При обыске у них изъяли девять подставных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук. Чтобы избежать поимки, Сергей несколько месяцев менял внешность: носил накладную бороду и солнцезащитные очки, а деньги снимал исключительно с «левых» карт через банкоматы в туристических зонах. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трое граждан России похищены и находятся в заключении на территории мошеннических колл-центров в Мьянме. На рассмотрении находится три официальных обращения от родственников и знакомых пропавших соотечественников. По каждому из этих случаев в Министерство иностранных дел Мьянмы были направлены соответствующие дипломатические ноты для проведения проверки и организации поисков.

