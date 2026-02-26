«Охотник за головами» из России заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы

За полгода парочка заработала около 3 миллионов рублей. При обыске у них изъяли девять подставных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук. Чтобы избежать поимки, Сергей несколько месяцев менял внешность: носил накладную бороду и солнцезащитные очки, а деньги снимал исключительно с «левых» карт через банкоматы в туристических зонах. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.