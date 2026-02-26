Ричмонд
В Ростове разрабатывают бионическую перчатку для людей, перенесших инсульт

Ростовские ученые работают над созданием ИИ для мониторинга почвы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил проекты ростовских ученых. Об этом в своем телеграм канале написал губернатор Юрий Слюсарь.

Так, внимания заслужила технология, которую создают в ДГТУ. Ученые разрабатывают бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта. А в ЮФУ работают над платформой и сервисом искусственного интеллекта, который смоделирует мониторить состояние почвы.

Также губернатор напомнил, что на базе донского вуза недавно открыл центр микро и малотоннажной химии и химического инжиниринга. Здесь будут создавать продукты для нефтехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики.

