В Ростове разрабатывают бионическую перчатку для людей, перенесших инсульт

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил проекты ростовских ученых. Об этом в своем телеграм канале написал губернатор Юрий Слюсарь.
Так, внимания заслужила технология, которую создают в ДГТУ. Ученые разрабатывают бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта. А в ЮФУ работают над платформой и сервисом искусственного интеллекта, который смоделирует мониторить состояние почвы.
Также губернатор напомнил, что на базе донского вуза недавно открыл центр микро и малотоннажной химии и химического инжиниринга. Здесь будут создавать продукты для нефтехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики.
