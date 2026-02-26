Запрет англицизмов и цензура в кино: какие изменения ждут россиян

В России с 1 марта ужесточаются требования к рекламе энергетических напитков. Теперь она должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. На радио предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, на телевидении и в интернете — не менее 5 секунд. Размер надписи должен составлять не менее 7% от площади кадра.