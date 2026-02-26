Запрет англицизмов и цензура в кино: какие изменения ждут россиян

Защита русского языка в публичном пространстве.
С марта в России вступают в силу поправки, направленные на защиту русского языка от иностранных заимствований. Изменения касаются владельцев бизнеса (кофеен, магазинов, парикмахерских) и лиц, размещающих указатели и таблички в общественных местах. За вывески на иностранном языке начнут штрафовать.
Застройщиков обяжут использовать только кириллицу при создании коммерческих названий жилых комплексов. Иностранные слова на указателях не запрещаются полностью, но должны располагаться под русской надписью и более мелким шрифтом. Названия известных брендов переводить не обязательно, уточняют в «РГ».
Ограничение рекламы энергетиков.
В России с 1 марта ужесточаются требования к рекламе энергетических напитков. Теперь она должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. На радио предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, на телевидении и в интернете — не менее 5 секунд. Размер надписи должен составлять не менее 7% от площади кадра.
В рекламе также будет запрещено обращаться к несовершеннолетним и указывать содержание витаминов и БАДов. Кроме того, год назад, с марта 2025 года, был введён запрет на продажу энергетиков детям.
Контроль за фильмами с признаками дискредитации ценностей.
С 1 марта фильмам, содержащим признаки дискредитации традиционных российских ценностей, могут отказать в выдаче прокатного удостоверения. Владельцам онлайн-платформ запрещено распространять картины без такого документа.
Закон разработан во исполнение указа президента о сохранении духовно-нравственных ценностей: патриотизма, крепкой семьи, созидательного труда, взаимопомощи, исторической памяти. Если фильм опорочит эти ценности, он не попадет в прокат. Минкультуры также получило право вносить изменения в уже выданные удостоверения. Запрет на распространение распространяется на все аудиовизуальные сервисы и соцсети. Нарушителям грозят крупные штрафы.
Федеральный регистр пациентов.
С 1 марта Минздрав запускает единую цифровую платформу для учета пациентов с социально значимыми заболеваниями. В регистр войдут 14 категорий, включая:
сердечно-сосудистые патологии (инфаркты, нарушения ритма, пациенты с имплантами);
неврологические и психические расстройства (инсульты, расстройства поведения);
хронические болезни легких и печени, в том числе алкогольной этиологии;
беременные женщины.
Система позволит врачам отслеживать полноту наблюдения, своевременность госпитализаций и эффективность лечения. Для пациентов это гарантия преемственности терапии, для государства — инструмент точного планирования закупок лекарств и финансирования медпомощи.
Расширение оснований для увольнения мигрантов.
С 1 марта работодатели смогут увольнять трудовых мигрантов, если необходимо сократить их численность в рамках региональных законов. Ранее такие ограничения действовали только на федеральном уровне, что создавало правовые пробелы.
Теперь регионы получили механизм реализации своих решений. Например, в Краснодарском крае уже действует запрет на привлечение иностранной рабочей силы в большинство отраслей, но без права увольнения его эффективность была низкой. Новые нормы позволяют регионам гибко управлять миграционными потоками, снижая социальную напряженность и риски для правопорядка.