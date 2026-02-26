Для микрофинансовых компаний вводятся новые правила удаленной выдачи займов

С 1 марта микрофинансовые организации будут обязаны соблюдать обновлённые нормативы при предоставлении займов в дистанционном формате. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Теперь, оформляя займ онлайн, МФК должны в обязательном порядке выполнить верификацию заёмщика посредством Единой биометрической системы (ЕБС) и отказать в выдаче средств, если личность не подтверждена через ЕБС. Выходит, что получить микрокредит в сети, используя лишь паспортные данные или чужую документацию, теперь будет практически невозможно.
Первоначально данные правила вступают в силу для Микрофинансовых компаний (МФК), имеющих право выдавать гражданам займы размером до одного миллиона рублей. Для микрокредитных организаций (МКК), чей лимит составляет 500 тысяч рублей, установлен адаптационный период — его действие продлится до весны 2027 года.
В настоящий момент многие граждане обнаруживают наличие на себя кредитных обязательств лишь в тот момент, когда начинаются звонки от коллекторских агентств, поступают платёжные требования или происходит списание средств. Обязательная биометрическая верификация с использованием ЕБС призвана минимизировать количество ситуаций, когда займы оформляются по подложным или чужим документам и повысить уровень защищённости онлайн-кредитования для законопослушных клиентов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России за год установили 22 млн самозапретов на кредит.